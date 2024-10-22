"حزب الله" استهدف شركة عسكريّة إسرائيليّة

أفاد "حزب الله" في بيان، أنّه "قصف شركة تاع للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية".

كما أضاف في بيان آخر أنّه "استهدف قوة مشاة إسرائيلية بين العديسة والطيبة بصاروخ موجّه وأصابها إصابة مباشرة".