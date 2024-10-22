إنتشال جثة إبن الـ8 سنوات من داخل بركة في كسروان

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة القاصر السوريّ أ.ص.ع البالغ من العمر 8 سنوات، داخل بركة مياه في بلدة ميروبا - قضاء كسروان.



وعُلِمَ أنّ القاصر سقط داخل البركة أثناء لهوه مع أصدقائه.