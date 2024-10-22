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لبنان

إنتشال جثة إبن الـ8 سنوات من داخل بركة في كسروان

Lebanon 24
22-10-2024 | 10:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة القاصر السوريّ أ.ص.ع البالغ من العمر 8 سنوات، داخل بركة مياه في بلدة ميروبا - قضاء كسروان.

وعُلِمَ أنّ القاصر سقط داخل البركة أثناء لهوه مع أصدقائه.
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ميروبا

جثة

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