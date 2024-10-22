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لبنان

نهرا عرض مع وفد "أمل" للتطورات وملف النازحين في المناطق الشمالية

Lebanon 24
22-10-2024 | 10:15
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استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه بسرايا طرابلس، وفدا من حركة "امل" ضم مسؤول مكتب البلديات المركزي بسام طليس، مسؤول اقليم جبل لبنان والشمال سعيد ناصرالدين، مسؤول مكتب البلديات في الاقليم علي الحج، بسام سلامة ولطيف عبيد.
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وتطرق البحث الى شؤون وطنية واجتماعية، لا سيما موضوع اعتداءات العدو الاسرائيلي على لبنان والتداعيات والأضرار الناجمة عن مواصلة هذا العدوان على القرى والبلدات الحدودية والبقاع والضاحية الجنوبية وغيرهم.

كما عرض المجتمعون لملف النازحين والخطة الموضوعة لمساعدتهم في مختلف المناطق الشمالية.

وشرح نهرا للوفد تفاصيل الخطة وكيفية توزيعهم على المراكز المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، اضافة الى طريقة تقديم المستلزمات الضرورية واليومية والسبل الايلة لمساندتهم واغاثتهم، فضلا عن السعي لتقديم المزيد من المساعدات للتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها جراء نزوحهم من منازلهم الى اماكن الايواء، بخاصة ان الاعداد تتزايد يوميا الى كل الاقضية الشمالية.

بدوره، شكر الوفد نهرا ولجنة ادارة الكوارث باسم الحركة على "جهودهم ومثابرتهم لتوفير كل الاحتياجات الضرورية للنازحين في اماكن سكنهم المؤقت."

 
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