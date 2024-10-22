مسؤول عسكري إسرائيلي: قيادة حزب الله العسكرية تعيش واقعا صعبا

قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي إنه "تم القضاء على معظم قادة ألوية حزب الله للمرة الثالثة".

وأضاف أن "قيادة حزب الله العسكرية تعيش واقعا صعبا".

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وتابع قائلاً: "مصممون على الوصول إلى كل فتحة نفق والى كل مجمع تحت الأرض والى كل مخزون وسائل قتالية لحزب الله".