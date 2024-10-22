البزري جال مع السفير البلجيكي في المستشفى التركي

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إستقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري سفير بلجيكا في لبنان أرناوت باولس حيث جرى البحث في الأوضاع الإجتماعية والحياتية والصحية في صيدا ومنطقتها، وتداعيات العدوان الإسرائيلي المتكرر على لبنان وعلى منطقة صيدا، والدور الذي تقوم به المدينة في استقبال النازحين.ثم انتقل المجتمعون الى مستشفى صيدا الحكومي التركي للحروق، حيث اجتمعوا بمديرة المستشفى رئيسة مجلس الإدارة منى ترياقي، واستمعوا منها إلى التحضيرات التي تجري على قدمٍ وساق من أجل الإسراع في إفتتاح بعض أجنحة المستشفى، خصوصاً تلك المتعلقة بمعالجة الحروق والصدمات وذلك بالتعاون مع مؤسسات أهلية أوروبية متعددة متخصصة.كما زار البزري والسفير البلجيكي والوفد المرافق متفقدين "المدرسة العمانية" واطلعوا من مديرها الشيخ حذيفة الملاح على الوضع وجالوا في "مدرسة الإصلاح الأولى" الرسمية حيث استمعوا من مديرتها نسرين البني التي شرحت وضع المدرسة والظروف المحيطة بعملية الإيواء.وفي الختام شكر البزري للسفير باولس إهتمامه ومتابعته للأوضاع في لبنان خصوصاً في صيدا ومنطقتها، مثمناً "الموقف المتوازن لبلجيكا والداعم للقضايا العربية والقضية الفلسطينية خصوصاً".