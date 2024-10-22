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لبنان
على الحدود مع لبنان.. "حزب الله" قتل رائدًا إسرائيليا وهذه هويته (صورة)
Lebanon 24
22-10-2024
|
11:00
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل الرائد الاحتياطي ساعر إلياد نورسكي، أثناء القتال على الجبهة الشمالية مع لبنان.
والرائد القتيل هو من تل أبيب – يافا، وهو جندي في الكتيبة 508 تشكيل "أديريم" (7338).
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وأضاف الجيش الإسرائيلي أنَّ "الرائد نورسكي يبلغ من العمر 27 عامًا، وقد تم إخطار عائلته، كما وتمت ترقيته إلى رتبة رقيب بعد مقتله".
وفي الحادثة التي قٌتل فيها نورسكي، أصيب ثلاثة جنود احتياط من الكتيبة 508، تشكيل "أديريم" (7338)، بجروح خطيرة.
لبنان
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