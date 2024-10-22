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لبنان

بعد المزاعم الإسرائيلية بوجود سلاح.. بيان من مالكي وشاغلي الأقسام في سنتر الساحل التجاري

Lebanon 24
22-10-2024 | 11:43
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أصدر مالكو وشاغلو الأقسام في سنتر الساحل التجاري بيانًا ردًّا على المزاعم الإسرائيلية الأخيرة، حيث نفوا بشكل قاطع الادعاءات التي تفيد بوجود منشآت حزبية في المبنى.
 
وأوضح البيان أن المبنى مخصص بالكامل لمكاتب تجارية ومهنية تشمل محامين، مهندسين، أطباء، وغيرهم من أصحاب المهن الحرة، مؤكدين أن لا وجود لأي منشآت حزبية فيه.
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وأضاف البيان أنهم يدعون وسائل الإعلام المحلية والدولية، إضافة إلى الجيش وقيادة "اليونيفيل"، لزيارة السنتر وإجراء جولة تفصيلية داخله، لإظهار الحقائق أمام العالم، وذلك يوم غدٍ الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.





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