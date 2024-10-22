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لبنان

الجيش: طوافات من القوات الجوية تشارك في إخماد حريق منطقة الربوة

Lebanon 24
22-10-2024 | 11:54
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أعلن الجيش اللبناني، عبر منصة "إكس"، أن طوافات من القوات الجوية تشارك، بالتعاون مع الدفاع المدني في إخماد حريق شب في منطقة الربوة – المتن".
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