23
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وصول رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي إلى بيروت
Lebanon 24
22-10-2024
|
11:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، مساء اليوم، إلى بيروت، حيث سيلتقي يوم غد الأربعاء عددا من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأعلن المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان، أن "هذه الزيارة تأتي بعد عودته من مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، في اطار جهود الديبلوماسية البرلمانية العراقية لإيقاف العدوان على الشعبين اللبناني والفلسطيني، وفي مسعى لمنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب واسعة، إضافة إلى كونها رسالة دعم وتعبير عن تضامن العراق حكومة وبرلمانا وشعبا مع الأشقاء في لبنان وفلسطين، واستنكار جرائم الإبادة الصهيونية بحق شعوب المنطقة". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
غادرت منزلها بملابس النوم.. ممثلة لبنانية شهيرة فرّت من القصف على الضاحية الجنوبية (فيديو)
Lebanon 24
غادرت منزلها بملابس النوم.. ممثلة لبنانية شهيرة فرّت من القصف على الضاحية الجنوبية (فيديو)
01:40 | 2024-10-22
22/10/2024 01:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"من القلب والعقل".. شاهدوا غادة عبد الرزاق بصور عفوية بعيداً عن الشهرة
Lebanon 24
"من القلب والعقل".. شاهدوا غادة عبد الرزاق بصور عفوية بعيداً عن الشهرة
16:00 | 2024-10-21
21/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد من منطقة الطيونة... هكذا سقط أحد المباني بعد استهدافه (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد من منطقة الطيونة... هكذا سقط أحد المباني بعد استهدافه (فيديو)
08:09 | 2024-10-22
22/10/2024 08:09:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة دموية تهزّ بيروت.. الضاحية تُقصف والأوزاعي تنزف والجناح تقدم الشهداء
Lebanon 24
ليلة دموية تهزّ بيروت.. الضاحية تُقصف والأوزاعي تنزف والجناح تقدم الشهداء
16:45 | 2024-10-21
21/10/2024 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تروجت قبل شهر فقط.. ملكة جمال لبنان السابقة تُغادر بلدها (صورة)
Lebanon 24
تروجت قبل شهر فقط.. ملكة جمال لبنان السابقة تُغادر بلدها (صورة)
04:13 | 2024-10-22
22/10/2024 04:13:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:21 | 2024-10-22
5 شهداء و 21 جريحا وأشلاء إثر الغارة على كسار الزعتر
14:21 | 2024-10-22
بشأن لبنان.. ماذا أعلن البيت الأبيض؟
14:14 | 2024-10-22
هذا ما بلغته حصيلة العدوان على منطقة المعالي في بعلبك الهرمل
14:14 | 2024-10-22
غارة إسرائيلية على حاروف تتسبب بكارثة بيئية واقتصادية.. إليكم ما حصل
14:00 | 2024-10-22
لبنان يسجّل نقطة اقتصادية إيجابية.. وحالة واحدة قد ترفع سعر صرف الدولار
13:56 | 2024-10-22
مولوي يكشف عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان.. وهذا ما دعا إليه اللبنانيين
فيديو
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
22/10/2024 21:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
22/10/2024 21:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
22/10/2024 21:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24