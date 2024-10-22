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لبنان

حمدان: لا حلّ إلا بالدولة الراعية لكل قضايا المواطن

Lebanon 24
22-10-2024 | 11:59
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أعلن النائب فراس حمدان مساء اليوم الثلاثاء، أنّه" نحن مع دعم القضية الفلسطينية وفك الحصار عن غزة لكن ليس عبر الخيار العسكري أسوة بالدولة السورية حيث شهدنا غضّ نظر عن فتح جبهة الجولان".

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تابع في كلامه لقناة الـ "mtv" أنّه "على كل القوى السياسية الوصول إلى قناعة بأن لا حلّ إلا بالدولة الراعية لكل قضايا المواطن اللبناني". (إم تي في) 
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