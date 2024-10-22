حريق الربوة يمتد إلى اوتوستراد المتن السريع ويتسبب بقطعه.. اليكم اخر التطورات

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لا يزال الحريق مستعرا في أحراج الربوة وقد اتسعت رقعة النيران لتصل إلى احراج نابيه وبيت مسك.وادت الرياح إلى ارتفاع سحب الدخان في المنطقة وتمددها إلى اوتوستراد المتن السريع الذي تم قطعه في الاتجاهين، بسبب سوء الرؤية مع حلول الظلام.وتواصل عناصر الدفاع المدني العمل لمحاصرة النيران معززة بأكثر من 10 سيارات إطفاء وبمؤازرة من طوافات الجيش.