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لبنان

حريق الربوة يمتد إلى اوتوستراد المتن السريع ويتسبب بقطعه.. اليكم اخر التطورات

Lebanon 24
22-10-2024 | 12:03
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لا يزال الحريق مستعرا في أحراج الربوة وقد اتسعت رقعة النيران لتصل إلى احراج نابيه وبيت مسك.
وادت الرياح إلى ارتفاع سحب الدخان في المنطقة وتمددها إلى اوتوستراد المتن السريع الذي تم قطعه في الاتجاهين، بسبب سوء الرؤية مع حلول الظلام.
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وتواصل عناصر الدفاع المدني العمل لمحاصرة النيران معززة بأكثر من 10 سيارات إطفاء وبمؤازرة  من طوافات الجيش.
كما طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين ، تخفيف السرعة وتوخي الحذر على اوتوستراد المتن السريع بسبب انتشار الحريق وسوء الرؤية في المحلة.
(الوكالة الوطنية)
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