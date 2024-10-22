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لبنان

لأكثر من 40 دقيقة.. مسيّرة من لبنان شغلت إسرائيل!

Lebanon 24
22-10-2024 | 12:19
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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، انتهاء حادث تسلل المسيرات من لبنان بعد قرابة ساعة من عملية البحث عن مسيرة، مشيرة الى انه "في هذه المرحلة، لا يُعرف مكان الطائرة بدون طيار التي تسللت من لبنان ولم يتم اعتراضها".
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من جهته، اكد الجيش الإسرائيلي ان "المحاولات مستمرة لتحديد مكان المسيّرة ويبدو أنها سقطت في منطقة مفتوحة".
 
 
وكانت قد ذكرت الاذاعة ان مروحيات قتالية اسرائيلية تشارك في البحث عن مسيرة تسللت من لبنان الى اسرائيل، مساء اليوم.


ونقلت الإذاعة عن مصدر عسكري اسرائيلي إنه لأكثر من 40 دقيقة تواصلت عملية البحث من دون جدوى عن مسيّرة تسللت من لبنان.
 
 
كذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مسيرتين اخترقتا الأجواء من لبنان، تم إسقاط إحداهما ولا يزال البحث جارياً عن الأخرى.

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