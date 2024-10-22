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لبنان

أّوّل تعليق من "حزب الله" على عملية المسيّرات المثيرة.. هذا ما قاله

Lebanon 24
22-10-2024 | 13:06
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أعلن حزب الله في بيان أنّه "في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، شنت المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:55 من مساء يوم الثلاثاء 22-10-‌‏2024، هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إلياكيم جنوب حيفا وأصابت أهدافها بدقة".
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