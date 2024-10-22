رئيس بلدية بيروت يدعو إلى وقفة تضامنية احتجاجية استنكاراً لاستهداف البلديات والعاملين فيها

دعا رئيس بلدية بيروت عبد الله درويش في بيان إلىالوقوف دقيقة صمت عن أرواح رؤساء البلديات والموظفين، جرّاء العدوان الإسرائيلي.

Advertisement

وقال في بيان:" في ظل ما يتعرض له العاملون في البلديات من مخاطر نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي ادى الى استشهاد رئيس بلدية حناويه علي تاج الدين، واستشهاد رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل واعضاء من المجلس البلدي وموظفين، واستشهاد رئيس بلدية سحمر حيدر شهلا، واستهداف المراكز البلدية والمراكز المدنية، ندعوكم للمشاركة في وقفة تضامنية احتجاجية".أضاف:" الوقفة ستكون يوم الاربعاء الموافق 23 تشرين الأول 2024 في تمام الساعة 11:00 قبل الظهر، وذلك عند تمثال الشهداء في وسط بيروت.. هذه الوقفة تأتي استنكاراً لما جرى من اعتداءات على البلديات، وتضامناً مع الشهداء وكل العاملين في قطاع البلديات الذين يقدمون المساعدات الإنسانية ويعملون على إغاثة النازحين".ختم:"نحن مدعوون الى التكاتف في هذه اللحظة الوطنية الصعبة، لنرفع الصوت عالياً بوجه هذا العدوان ونطالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف استهداف البلديات والعاملين فيها وفرق الإغاثة".