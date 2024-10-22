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لبنان

مولوي يلتقي 5 نواب.. هذا ما تم بحثه!

Lebanon 24
22-10-2024 | 13:10
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زار النواب محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، بلال الحشيمي، سجيع عطيه ونبيل بدر، اليوم، وزير الداخلية بسام مولوي، وذلك "بهدف الاطلاع عن كثب على أوضاع العاصمة بيروت وباقي المناطق في ظل أزمة النزوح الناتجة عن الاعتداءات المتواصلة للعدو الإسرائيلي، فتم البحث بالتدابير والإجراءات التي تتخذها الوزارة لإدارة هذه الأزمة، بما في ذلك الخطط لتأمين مراكز إيواء إضافية تلبي احتياجات النازحين".
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وأكد النواب، بحسب بيان اصدروه، "الأهمية البالغة لتوفير مراكز إيواء ملائمة تحفظ كرامة النازحين"، مشددين في هذا الصدد على "ضرورة احترام الملكيات العامة والخاصة والحفاظ على النظام العام، ومنع أي تعدٍ على حقوق المواطنين والتشدد بالاجراءات القانونية اللازمة لصونها، حفاظاً على التكاتف الوطني ومنعاً لأي توتر في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان".

كما دعا النواب إلى "تكثيف التنسيق بين الجهات الرسمية والمبادرات الفردية لضمان  معالجة هذه الأزمة الراهنة وإيجاد حلول فعالة ومناسبة لها".

وختم البيان ان "النواب اثنوا على الجهود الحثيثة التي يبذلها معالي الوزير مولوي في مواجهة هذه التحديات"، مثمنين "حرصه على أمن العاصمة وباقي المناطق واستقرارها، وعلى التزامه بتقديم حلول إنسانية تحفظ كرامة النازحين وتصون حقوق الجميع". (الوكالة الوطنيّة للإعلام) 
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