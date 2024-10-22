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لبنان

حريق التهم مساحة كبيرة من الأعشاب في طرابلس

Lebanon 24
22-10-2024 | 13:40
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن اندلاع حريق كبير في الجبل المجاور للمولوية في طرابلس حيث امتدت النيران لتطال مساحات كبيرة من القصب والاعشاب اليابسة.

وقد عمل الدفاع المدني على مكافحة النيران واخمادها دون تسجيل اصابات في الارواح.
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