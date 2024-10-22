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لبنان

مولوي يكشف عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان.. وهذا ما دعا إليه اللبنانيين

Lebanon 24
22-10-2024 | 13:56
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أكّد وزير الداخلية بسام مولوي، مساء اليوم الثلاثاء أنّ "لبنان تعرض لاكبر ازمة نزوح بتاريخه وتمكنت المناطق من استعيابها ورغم الاقاويل فان الشعب اللبناني لا يزال متماسكا".

تابع مولوي في حديث له عبر الـ"LBCI"، أنّ "الاشكالات التي حصلت عادية وندعو اللبنانيين الى التمسك بالوحدة والعودة الى لبنانيتهم والانتقال الى ساحة وحدة لبنان".
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وحول مراكز الإيواء، أوضح أنّه "يجري تجهيز مكان في بيروت لإيواء المزيد من النازحين"، معتبراً أنّ "العدو الإسرائيلي تمادى بالحرب حتى وصلت إلى العمق اللبناني".

وعن عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان عبر المعابر البرية، كشف مولوي أنّه "بلغ 343 الف وهناك 167 مركز ايواء في بيروت واعتبارا من الغد سننقل النازحين في الخيم على الكورنيش البحري الى اماكن مخصصة في منطقة الكرنتينا".

وأشار إلى أنّ "الخطاب السياسي في لبنان غالبًا ما كان فيه شيء من الإنقسام بما فيه جبهة الإسناد ووحدة الساحات لكن التقارير والمعطيات لدينا لا توحي بحرب أو فتنة داخلية"، موضحاً أنّ "القوى الامنية تستطيع دخول مراكز الايواء ساعة تشاء وقد يكون هناك سلاح فردي خفيف ولكنه ليس ظاهرا والاجهزة ستعمد الى القيام بالتفتيش اللازم عند الحاجة".  (LBCI)

 
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