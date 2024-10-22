تحذير إسرائيلي جديد إلى سكان حارة حريك والليلكي و برج البراجنة

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيرًا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حارة حريك، الليلكي، وبرج البراجنة.

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