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لبنان

تحذير إسرائيلي جديد إلى سكان حارة حريك والليلكي و برج البراجنة

Lebanon 24
22-10-2024 | 14:30
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيرًا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حارة حريك، الليلكي، وبرج البراجنة.
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وطالب باخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500م.
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