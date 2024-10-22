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لبنان

قطاع يعتمد عليه اللبنانيون متوقف منذ 20 يوما

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
22-10-2024 | 14:45
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على ما يبدو فإنّ فورة العمل ضمن مجال التسوق أونلاين داخل القرى والبلدات قد توقفت منذ اشتداد العدوان على لبنان، وتوعز مصادر اقتصادية السبب إلى توقف أو تقليل عمليات الشحن من الصين إلى لبنان.
وحسب المصدر، فإنّ عددًا كبيرًا من النساء اللواتي كنّ يعتمدن على هذا القطاع لناحية تأمين عمليات شحن جماعية لطلبات من تطبيقات صينية توقفت أعمالهن بعد قرار توقف الشحن خلال المرحلة الراهنة.
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بالتوازي، تؤكّد مصادر في مرفأ بيروت لـ"لبنان24" أنّ عملية الشحن لا تزال مستمرة بشكل شبه طبيعي، إلا أن العديد من الشركات قرّرت إما التراجع خطوة للوراء أو عمدت إلى رفع التأمين خوفًا من أي تطوّر امني في لبنان قد يؤثر على حركة السفن أو استهدافها.
 
المصدر: خاص لبنان24

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