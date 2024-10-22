البنتاغون يؤكّد ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان

أفاد المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، بأن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، قد تواصل مع نظيره الإسرائيلي بخصوص تسريب الوثائق، مؤكدًا أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى.

وأوضح رايدر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يعمل بشكل وثيق للتحقيق في التسريب المزعوم.

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وأكد أن المسؤولة التي تم تداول اسمها في هذا السياق ليست موضع تحقيق حاليًا، مشددًا على التزام الولايات المتحدة بدعم التحقيق بشكل كامل.

كما أضاف أن البنتاغون يعتبر من المهم التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان عبر المسار الدبلوماسي، مع التأكيد على دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. (الحرة)









