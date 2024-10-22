العدوان على الجنوب مستمر.. هذه البلدات تحت القصف

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم غارة جوية مستهدفا بلدة حانين في قضاء بنت جبيل، بالتزامن مع قصف مدفعي معاد طاول احياء البلدة، حسب مندوبة "لبنان24".كما تعرضت بلدة حاريص لغارة جوية ادت الى استشهاد شخصين.وتسببت غارة جوية إسرائيلية تعرضت لها بلدة شبعا بقطع الطريق التي تصلها ببلدة الهبارية.