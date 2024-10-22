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لبنان

"حزب الله" يستهدف تجمعًا لجنود إسرائيليين

Lebanon 24
22-10-2024 | 15:27
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أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 10:00 من مساء يوم الثلاثاء 22-10-‌‏2024، تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في المالكية بصلية صاروخية. 
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