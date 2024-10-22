بالتفاصيل.. إليكم بيان بمهام الدفاع المدني لليوم الثلاثاء

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، بيانا بالمهامجراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفذة منذ صباح اليوم الثلاثاء الواقع في ٢٢-١٠-٢٠٢٤ وحتى الساعة:



وجاء في البيان:

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- محافظة بيروت:

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت أحد الأحياء السكنية في الجناح بالقرب من مدخل مستشفى بيروت الحكومي، قرابة الساعة ١٠:٤٥ من مساء أمس الإثنين، وادت الى تدمير ٥ مباني سكنية والحقت أضراراً جسيمة في ١٢ مبنى، تواصل فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين تحت الانقاض (بينهم عائلة سورية مؤلفة من ٤ أفراد).

وفي حصيلة العمليات التي نفّذها عناصر الدفاع المدني حتى الآن تم انتشال جثامين ١٥ شهيداً (بينهم شهيد سوداني الجنسية، وشهيد سوري الجنسية، وطفل في الخامسة من العمر) وسحب ١٢ جريحا. وبعد ساعات من العمل المتواصل تمكن عناصر الدفاع المدني من إنقاذ فتاة وطفلة في التاسعة من العمر كانتا محتجزتين تحت الانقاض.

توازيا أخمد العناصر حريقين كانا قد اندلعا في الموقع جراء الغارة.

وستستمر عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الى ان يتم العثور على جميع المفقودين.



ضاحية بيروت الجنوبية :

بحث وإنقاذ :

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة حارة حريك توجهت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني للعثور على مفقودين.

إطفاء :

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة الصفير، خلف أفران الامراء، عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران في الموقع المستهدف.

- إخماد حريق في الحدث خلف المجلس الدستوري.

- إخماد حريق متجر لبيع البرادات والغسالات على الكوكودي.

- إخماد حريق الطابقين السابع والثامن من مبنى سكني في الطيونة جراء غارة إسرائيلية.

خدمات عامة :

- إعادة فتح طريق نزلة كلية العلوم بعد أن قطع بسبب الركام جراء القصف لتمكين آليات الإسعاف والإطفاء التابعة للدفاع المدني من العبور.

- إعادة فتح طريق الطيونة بعد أن قطع بسبب الركام جراء القصف لتمكين آليات الإطفاء التابعة للدفاع المدني من العبور لإخماد النيران.

- إعادة فتح طريق اول اوتوستراد هادي نصرالله قرب مقر الأمن العام بعد أن قطع بسبب الركام جراء القصف.



محافظة النبطية :

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت محلة كسار زعتر في النبطية، تمكن عناصر الدفاع المدني من إخماد النيران التي اندلعت في الموقع المستهدف. توازيا تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني من انتشال جثماني شهيدين من تحت الانقاض. وأثناء تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ تعرض الموقع لغارة ثانية ما أدى إلى إصابة خمسة عناصر من عديد مركز النبطية الاقليمي (٣ موظفين ومتعاقد متطوع) لإصابات متفرقة ادخلوا على اثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حي اللبانة في بلدة عربصاليم، تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني من انتشال جثماني شهيدين وإنقاذ جريحة من تحت الانقاض ونقلهم الى المستشفيات. كما أخلى العناصر أفراد عائلة الى حي آمن بعيدا عن الموقع المستهدف.

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت سوق النبطية التجاري أخمد عناصر الدفاع المدني عشرات المحلات التجارية ومصرفين ومحطة لتوزيع المحروقات.

- - سحب جريحين من كفرجوز ونقل أحدهما الى مستشفى النبطية الحكومي والآخر الى مستشفى النجدة الشعبية.

- سحب جريح من كفررمان الى مستشفى النجدة الشعبية.

- إخماد حريق محلات تجارية (عدد ١٢) ومصرف وسحب اصابتين اثر غارة على مدينة النبطية.

- سحب ٦ جرحى جراء غارة طالت المسعفين اثناء رفع الانقاض في كسار زعتر.

- إخماد حريق بين راشيا والماري جراء سقوط قذائف

- سحب جريح من الدوير ونقله الى مستشفى راغب حرب.

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم تواصل فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثا عن مفقودين في الموقع المستهدف.



محافظة الجنوب:

على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة تفاحتا تواصل فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض وقد تمكنت من انتشال جثامين ١٢ شهيداً و ٣ جرحى حتى الأن.

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً من طابقين في محرونا ، تمكنت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني من انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض.

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين محرونا وجويا عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق اعشاب و اشجار مثمرة في الموقع المستهدف.

- الكشف على مواقع الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة المجادل .

- الكشف على مواقع الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة دبعال .

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة البابلية عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق اعشاب واشجار في الموقع المستهدف.

- الكشف على مواقع الغارات الإسرائيلية على منطقة الحوش-صور.



محافظة البقاع :

قضاء البقاع الغربي :

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت سهل مشغرة عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق منزل واعشاب في الموقع المستهدف.



محافظة بعلبك - الهرمل:

قضاء بعلبك:

إطفاء:

- منازل (عدد٩) في بلدة العسيرة

قضاء الهرمل:

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في مدينة الهرمل-المعالي، تمكنت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني من انتشال جثامين ٥ شهداء (بينهم شهيد من الجنسية السورية) وسحب ٧ جرحى من تحت الأنقاض.



خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.