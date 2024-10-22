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لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل هاشم صفي الدين

Lebanon 24
22-10-2024 | 15:53
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أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي مقتل رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين.
 
وأفادت الحدث أن جثة صفي الدين تم انتشالها مع 23 جثمانا آخر.
 
وكانت إسرائيل قد استهدفت صفي الدين في غارة عنيفة على المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت مطلع الشهر الجاري.
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