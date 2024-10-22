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لبنان

الصفدي لبلينكن: للتحرك الفوري ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

Lebanon 24
22-10-2024 | 16:42
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تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتفق خلاله الوزيران على تأجيل الزيارة التي كان سيقوم بها بلينكن إلى المملكة غدًا.
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واتفق الوزيران على أن يلتقيا في وقت قريب يحدده الطرفان. 


هذا وبحث الصفدي وبلينكن التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث أكد الصفدي ضرورة التحرك الفوري لإنهائه بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.


كما شدد الصفدي على أن لا شيء يبرر استمرار إسرائيل في عدوانها، مؤكدا وجوب إنهاء الكارثة التي تفاقمها إسرائيل في شمال غزة حيث تصعد عدوانها وتمنع دخول الغذاء والدواء في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.


وحذر من أن إسرائيل تدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة تهدد أمن المنطقة واستقرارها. 


وبحث الوزيران الأزمة الإنسانية في قطاع غزة كله وجهود إيصال مساعدات كافية وفورية إليه. 


كما أكد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فوريًا وتطبيق القرار ١٧٠١ بالكامل. 

ويغادر الصفدي عمان إلى باريس غدًا للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته الذي تستضيفه فرنسا.

لبنان

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