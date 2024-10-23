Advertisement

لبنان

المرحلة الثانية من التصعيد تكتمل

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
23-10-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1266906-638652661602191882.jpg
Doc-P-1266906-638652661602191882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت مصادر مطلعة ان المرحلة الثانية من التصعيد التي اعلنت عنها غرفة عمليات "حزب الله" تكاد تكتمل في الايام المقبلة، اذ ان معالمها باتت شبه واضحة ما يوحي بإقتراب المرحلة الثالثة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن المرحلة الحالية تشمل تكثيف الضربات النوعية على القواعد العسكرية الاساسية في عمق فلسطين المحتلة اضافة الى تنفيذ ضربات دقيقة بالمسيرات الانتحارية.
Advertisement
وتعتبر المصادر ان التصعيد الحالي يشمل تصعيد العمليات البرية بشكل لافت وهذا في الاصل تفرضه المعركة التي اطلقها الجيش الاسرائيلي للسيطرة على جنوب لبنان..


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-10-23
04:49 | 2024-10-23
04:47 | 2024-10-23
04:41 | 2024-10-23
04:30 | 2024-10-23
04:28 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24