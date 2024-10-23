المرحلة الثانية من التصعيد تكتمل

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أكدت مصادر مطلعة ان المرحلة الثانية من التصعيد التي اعلنت عنها غرفة عمليات "حزب الله" تكاد تكتمل في الايام المقبلة، اذ ان معالمها باتت شبه واضحة ما يوحي بإقتراب المرحلة الثالثة.وبحسب مصادر مطلعة فإن المرحلة الحالية تشمل تكثيف الضربات النوعية على القواعد العسكرية الاساسية في عمق فلسطين المحتلة اضافة الى تنفيذ ضربات دقيقة بالمسيرات الانتحارية.وتعتبر المصادر ان التصعيد الحالي يشمل تصعيد العمليات البرية بشكل لافت وهذا في الاصل تفرضه المعركة التي اطلقها الجيش الاسرائيلي للسيطرة على جنوب لبنان..