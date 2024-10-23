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لبنان

اشتباكات عنيفة بين "الحزب" والعدو الاسرائيلي... وغارات استهدفت هذه البلدات جنوبًا

Lebanon 24
23-10-2024 | 02:48
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تدور إشتباكات عنيفة عند مثلث الطيبة ـ رب ثلاثين ـ العديسة ما بين المقاومة والعدو الاسرائيلي، الذي يحاول التسلل الى الاراضي اللبنانية، فيما تقصف  مدفعية العدو المثلث المذكور، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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وتعرضت بلدة الخيام  لغارة عنيفة شنها الطيران الحربي المعادي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
وشن الطيران الحربي الاسرائيلي  غارات على بركة الجبور،  وعلى اطراف المحمودية قرب العيشية بمنطقة جزين.
 
 
واستهدفت الغارات المعادية العنيفة بلدات: صريفا، البرغلية، فرون، سلعا وبافليه، في قضاء صور.
 
واغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة قانا ولا إصابات.
 
واستهدفت غارة اسرائيلية الحي الشرقي لبلدة معركة.
 
كما غار الطيران الحربي المعادي على البساتين المحيطة بمنطقة القاسمية.
 
وقصف العدو الاسرائيلي قرابة الثامنة والنصف صباحا، أطراف بلدة كفررمان الشرقية.
 
واغار الطيران الحربي المعادي غارة  استهدفت بلدتي الطيبة وصريفا.
 
وشنّ الطيران الحربي المعادي، قرابة التاسعة الا ربعا سلسلة غارات على بلدة عربصاليم.
 
وأغار العدو منذ حوالي نصف ساعة، على خراج بلدة السريرة في منطقة جزين، الذي يسمى ظهر حرف الخنزيرة.
 
وشنّ الطيران الحربي المعادي غارة على جبل ابو راشد بين البقاع الغربي ومنطقة جزين.

وكان العدو الاسرائيلي قد استهدف ليلا بلدة قانا.
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