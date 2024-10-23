موفد الزعيم في جولة عربية

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لفت مصدر سياسي الى أن أحد الزعماء المحليين اللبنانيين أرسل موفدا من قبله وهو نائب ليقوم بجولة على عدد من الدول وأبرزها المملكة العربية السعودية، من أجل العودة بآراء حول المرحلة المقبلة، وللإطلاع على رأي الأشقاء العرب بعدد من الملفات وخاصةً وقف إطلاق النار في الجنوب، وما إذا كان هناك معلومات عما يخطط للبنان في المحافل الدولية لكي يبنى على الشيء مقتضاه، وفي ملف رئاسة الجمهورية وما إذا كان هناك من سبيل للمساعدة على إخراج هذا الإستحقاق بشخص يستطيع أن يقود البلاد في المرحلة المقبلة.المصدر أكد أن هدف الزيارة قد يكون لحشد دعمٍ نقدي وعيني في ملف النزوح ، إلا أن هذه الزيارة سوف تكون خاطفة وتتسم بالسرية.