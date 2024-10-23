بين فرنجية وباسيل.. عتاب واكثر

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نقل عدد من زوار رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية عتبه الكبير على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، معتبراً انه "حتى الساعة لا يعرف سبب رفض الاخير لوصوله الى رئاسة الجمهورية".وفي سياق متصل، تحدثت معلومات عن ان فرنجية في لقائه الاخير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان واضحا جدا في النقاش و"من دون قفازات"، مشددا على انه لن يتراجع عن ترشيحه للرئاسة.