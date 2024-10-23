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لبنان

انذار عاجل لسكان صور... اخلوا هذه المباني

Lebanon 24
23-10-2024 | 01:13
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وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي بيانا عاجلا لسكان منطقة صور في لبنان وتحديدًا إلى المتواجدين في المباني بين الشوارع: الحيرام, جعفر شرف الدين, أبو ديب و شارع الاثار
وقال ادرعي أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة حيث لا تنوي المساس بكم وعليكم بالأبتعاد فوراً الى خارج المنطقة المحددة بالأحمر والتوجه الى شمال نهر الاولي وكا من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر
 
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