انذار عاجل لسكان صور... اخلوا هذه المباني

#عاجل بيان عاجل لسكان منطقة صور في لبنان
⭕️الانذار موجهة تحديدًا إلى المتواجدون في المباني بين الشوارع: الحيرام, جعفر شرف الدين, أبو ديب و شارع الاثار
⭕️أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة حيث لا تنوي المساس بكم
⭕️عليكم بالأبتعاد فوراً الى خارج المنطقة المحددة… pic.twitter.com/5ngkUehGJm
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 23, 2024
#عاجل بيان عاجل لسكان منطقة صور في لبنان
⭕️الانذار موجهة تحديدًا إلى المتواجدون في المباني بين الشوارع: الحيرام, جعفر شرف الدين, أبو ديب و شارع الاثار
⭕️أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة حيث لا تنوي المساس بكم
⭕️عليكم بالأبتعاد فوراً الى خارج المنطقة المحددة… pic.twitter.com/5ngkUehGJm