انذار عاجل لسكان صور... اخلوا هذه المباني

#عاجل بيان عاجل لسكان منطقة صور في لبنان

⭕️الانذار موجهة تحديدًا إلى المتواجدون في المباني بين الشوارع: الحيرام, جعفر شرف الدين, أبو ديب و شارع الاثار



⭕️أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة حيث لا تنوي المساس بكم



⭕️عليكم بالأبتعاد فوراً الى خارج المنطقة المحددة… pic.twitter.com/5ngkUehGJm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 23, 2024 Advertisement

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي بيانا عاجلا لسكان منطقة صور في لبنان وتحديدًا إلى المتواجدين في المباني بين الشوارع: الحيرام, جعفر شرف الدين, أبو ديب و شارع الاثاروقال ادرعي أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة حيث لا تنوي المساس بكم وعليكم بالأبتعاد فوراً الى خارج المنطقة المحددة بالأحمر والتوجه الى شمال نهر الاولي وكا من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر