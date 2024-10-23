الحرارة ستنخفض إلى 4 درجات ليلا.. تيارات قطبية تتجه من تركيا إلى لبنان!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ بأن عواصف ثلجية تجتاح مناطق في شمال تركيا مع تدنٍ بدرجات الحرارة بسبب سيطرة تيارات قطبية على حوض البحر الأسود.وأشار خنيصر إلى ان هذه التيارات تتجه جنوباً نحو لبنان والجوار الامر الذي سيؤدي إلى درجات الحرارة ليلاً في البقاع لتلامس 4 و 6 درجات و 8 على ارتفاع 1200 متر.