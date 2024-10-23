"حزب الله" يعلن قصف قاعدة غليلوت بصلية صاروخية نوعية

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أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان أنه "في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية".