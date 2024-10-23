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لبنان

بعد التهديدات الاسرائيلية... حركة نزوح واسعة من صور

Lebanon 24
23-10-2024 | 01:50
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تعمل فرق الدفاع المدني على تسهيل حركة المرور لبعض العائلات الذين لم يغادروا مدينة صور في السابق وبدأوا بمغادرة منازلهم، للابتعاد عن الاماكن التي هدد العدو الاسرائيلي باستهدافها، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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يذكر ان المتحدث باسم جيش العدو افيخاي ادرعي هدد  الموجودين في المباني بين الشوارع: الحيرام, جعفر شرف الدين, أبو ديب و شارع الاثار، وانذرهم بالاخلاء.
 
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