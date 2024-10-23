بعد التحذير الإسرائيلي.. الدفاع المدني يقفل المداخل المؤدية إلى صور ويطلب إخلاء المدينة (فيديو)

أقفلت فرق الدفاع المدني المداخل المؤدية إلى مدينة صور بعد تهديد العدو الإسرائيلي بقصفها.

وطلب الدفاع المدني من أهالي مدينة صور الإخلاء فوراً، وذلك ضمن نطاق التحذير الإسرائيلي الأخير.

وعملت فرق الدفاع المدني على نقل المسنين والمواطنين الذين يعانون من حالات صعبة الى اماكن امنة بعد التهديد الاسرائيلي لمدينة صور.

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي قد وجه بيانا عاجلا لسكان منطقة صور في لبنان وتحديدًا إلى المتواجدين في المباني بين شوارع الحيرام، جعفر شرف الدين، أبو ديب و شارع الاثار.



وزعم ادرعي أن "أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة حيث لا تنوي المساس بكم وعليكم بالأبتعاد فوراً الى خارج المنطقة المحددة بالأحمر والتوجه الى شمال نهر الاولي وكل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".