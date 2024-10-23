Advertisement

لبنان

بعد التحذير الإسرائيلي.. الدفاع المدني يقفل المداخل المؤدية إلى صور ويطلب إخلاء المدينة (فيديو)

Lebanon 24
23-10-2024 | 02:18
A-
A+
Doc-P-1266956-638652723735086080.jpg
Doc-P-1266956-638652723735086080.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقفلت فرق الدفاع المدني المداخل المؤدية إلى مدينة صور بعد تهديد العدو الإسرائيلي بقصفها.
 
وطلب الدفاع المدني من أهالي مدينة صور الإخلاء فوراً، وذلك ضمن نطاق التحذير الإسرائيلي الأخير.
 
وعملت فرق الدفاع المدني على نقل المسنين والمواطنين الذين يعانون من حالات صعبة  الى اماكن امنة بعد التهديد الاسرائيلي لمدينة صور.
 
وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي قد وجه بيانا عاجلا لسكان منطقة صور في لبنان وتحديدًا إلى المتواجدين في المباني بين شوارع الحيرام، جعفر شرف الدين، أبو ديب و شارع الاثار.

وزعم ادرعي أن "أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة حيث لا تنوي المساس بكم وعليكم بالأبتعاد فوراً الى خارج المنطقة المحددة بالأحمر والتوجه الى شمال نهر الاولي وكل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".
 
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:01 | 2024-10-23
05:00 | 2024-10-23
04:49 | 2024-10-23
04:47 | 2024-10-23
04:41 | 2024-10-23
04:30 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24