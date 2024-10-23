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لبنان

من هو خليل أمهز الذي زعم الجيش الاسرائيلي اغتياله؟

Lebanon 24
23-10-2024 | 02:21
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زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه عبر "اكس" اليوم الأربعاء، عن تنفيذ غارات جوية على أهداف لحزب الله في عمق لبنان.

ووفقًا لأدرعي، فقد أغارت طائرات سلاح الجو يوم الاثنين الماضي بتوجيه استخباري على منطقة الهرمل، حيث استهدفت خليل محمد أمهز، الذي كان يشغل منصب مركزي في الوحدة الجوية لحزب الله (127).
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وأضاف أدرعي أن أمهز كان خبيرًا مركزيًا في الوحدة، التي تعمل على تطوير وإطلاق طائرات مسيرة انقضاضية وأخرى لجمع المعلومات نحو الأراضي الإسرائيلية.


وأكد أن "سلاح الجو الإسرائيلي قد استهدف عشرات الأهداف التابعة لهذه الوحدة خلال الشهر الماضي".
 
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