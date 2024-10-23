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لبنان

الصحافة الإيطالية خصصت مساحات عن لبنان

Lebanon 24
23-10-2024 | 02:23
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يخصص الاعلام الإيطالي والفاتيكاني اكثر من اي وقت مضى، مساحات واسعة عن لبنان، يرافقه تحرك مستمر لسفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر التي اصبحت معروفة جدا في الأوساط الإعلامية.

يعود ذلك الى عاملين، الاول تحرك السفيرة ضاهر المستمر باتجاه الحكومة الإيطالية ومختلف الوزارات، والتواصل الدائم مع مؤسسات المجتمع المدني لحثهم على الوقوف الى جانب بلد الأرز.
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كما تلتقي السفيرة ضاهر عددا من الجامعات والمؤسسات التعليمية الإيطالية.  تجري مقابلات صحافية مع وسائل الاعلام الإيطالية، بخاصة القناة الاولى وصحف الصف الاول مثل جريدة "الميساجيرو"، ووكالات الأنباء كوكالة "نوفا" المتخصصة في السياسة الدولية.
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