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لبنان

الطقس غدا قليل الغيوم... وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

Lebanon 24
23-10-2024 | 02:31
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلاتها، مع نسبة رطوبة منخفضة. 

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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر وجاف  مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية،   يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وأجواء باردة نسبيا ليلا بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية،  حتى يوم الجمعة حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول  في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

تحذير من ارتفاع موج البحر، والذي قد يتخطى المتر ونصف.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  
صاف إلى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وتبقى الأجواء الباردة خلال الليل مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا.
الخميس:  
قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلاتها، مع نسبة رطوبة منخفضة.
الجمعة:  
قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة، بخاصة في الداخل مع نسبة رطوبة منخفضة.
السبت:  
قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الساحل فتصبح ضمن معدلاتها الموسمية. وتبقى من دون تعديل في الداخل وفوق الجبال كما تبقى الرطوبة منخفضة.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 27 درجة، فوق الجبال من 7 الى 19 درجة، في الداخل من 6 الى 23 درجة.
-الرياح السطحية:   شمالية إلى شمالية شرقية، ناشطة سرعتها بين 25 و45 كم/س.
-الانقشاع:  جيد.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و45 %.

-حال البحر: هائج، يتخطى ارتفاع الموج ال 1.5 متر، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,50
-ساعة غروب الشمس: 17,55
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