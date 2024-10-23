سلسلة لقاءات ديبلوماسية لجنبلاط في كليمنصو

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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جينين هينيس- بلاسخارت، بحضور الوزير السابق غازي العريضي.وكان خلال اللقاء عرضٌ لمختلف المستجدّات والتطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.كما استقبل جنبلاط سفير بلجيكا في لبنان أرنوت باولس (Arnout Pauwels)، حيث تم التداول في المستجدّات والأوضاع العامة.كذلك استقبل جنبلاط سفيرة النرويج في لبنان هيلدا هارالدستاد (Hilde Haraldstad)، حيث جرى عرض للأوضاع العامة.