استشهاد عنصر في قوى الأمن الداخلي إثر غارة على عربصاليم

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العنصر في قوى الأمن الداخلي علي جهاد فرحات قد استشهد إثر العدوان الإسرائيلي على بلدة عربصاليم.

وكانت بلدة عربصاليم الجنوبية قد تعرضت مساء أمس لغارة إسرائيلية على دفعتين، كما يستهدفها العدو اليوم ايضاً.