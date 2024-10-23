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لبنان

رئيس الكتائب يتصل بخطار: تنويه بجهود الدفاع المدني الجبارة لإخماد حريق المتن

Lebanon 24
23-10-2024 | 03:26
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أجرى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل اتصالاً بمدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار للوقوف على آخر تطورات حريق الربوة الذي امتد ليطاول وادي نابيه -بيت مسك وهو المساحة الخضراء الوحيدة المتبقية في المنطقة. 
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وتبلغ الجميّل من خطار انه من المرجح ان يكون الحريق مفتعلاً وما يعزز الفرضية ان الحرائق تندلع في أماكن متباعدة جغرافياً مشيراً الى انه طلب من الجهات المختصة العمل على كشف الفاعلين. كما أشار خطار الى ان السلطات القبرصية أبدت استعادها للمساعدة في اخماد الحرائق وأنها تتحضر لإرسال طائرات متخصصة من المفترض ان تصل اليوم. 


ووجه رئيس الكتائب التحية الى عناصر الدفاع المدني الذين فوق الجهود الجبارة التي يبذلونها في فترة الحرب ألقيت على عاتقهم هذه المهمة الصعبة التي حتمت عليهم وصل الليل بالنهار لمدة ثلاثة أيام متتالية، مشدداً على ضرورة ان تضطلع القوى الأمنية بمسؤولياتها وأن تكشف حقيقة ما يجري فوراً وإذا ما صح تورط من أي نوع ان يتم تحديد المسؤوليات ومحاسبة الفاعلين دون تهاون لما لهذه الأفعال من تداعيات على طبيعة المنطقة والمساحات الخضراء فيها والتي تزول تباعاً.
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