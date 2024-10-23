Advertisement

لبنان

حتى هذا التاريخ... الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" مددت تعليق رحلاتها إلى بيروت

Lebanon 24
23-10-2024 | 03:47
A-
A+
Doc-P-1267022-638652783907374799.jpg
Doc-P-1267022-638652783907374799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم أنها مددت قرار تعليق رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى 28 شباط المقبل.

ويشمل التعليق كل الشركات المنضوية ضمن مجموعة لوفتهانزا الأكبر أوروبيا في مجال النقل الجوي، وهي الخطوط الجوية النمسوية (أوستريان) و"براسلز إيرلاينز" و"سويس" و"كارغو".
Advertisement

وأعلنت أيضا "وقف الرحلات إلى طهران التي قد تتعرض لرد عسكري إسرائيلي، حتى 31 كانون الثاني ضمنا"، على ما جاء في بيان نقلته "فرانس برس".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:01 | 2024-10-23
05:00 | 2024-10-23
04:49 | 2024-10-23
04:47 | 2024-10-23
04:41 | 2024-10-23
04:30 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24