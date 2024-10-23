حتى هذا التاريخ... الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" مددت تعليق رحلاتها إلى بيروت

Advertisement

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم أنها مددت قرار تعليق رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى 28 شباط المقبل.ويشمل التعليق كل الشركات المنضوية ضمن مجموعة لوفتهانزا الأكبر أوروبيا في مجال النقل الجوي، وهي الخطوط الجوية النمسوية (أوستريان) و"براسلز إيرلاينز" و"سويس" و"كارغو".وأعلنت أيضا "وقف الرحلات إلى طهران التي قد تتعرض لرد عسكري إسرائيلي، حتى 31 كانون الثاني ضمنا"، على ما جاء في بيان نقلته "فرانس برس".