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لبنان

يعود ريعه للشعب اللبناني.. إيران تعرض خاتم نصرالله في مزاد علني

Lebanon 24
23-10-2024 | 04:04
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ذكرت وكالة "إرنا" أن شبكة "أفق" الإيرانية تعتزم بيع خاتم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الذي قتل في غارة إسرائيلية الشهر الماضي في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني.
وقال النائب في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى رحماندوست، لشبكة "أفق" إن الخاتم الذي تلقاه كهدية من نصر الله منذ شباط 2014، سيتم بيعه في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني وستفتح المزايدة عليه بمبلغ قدره 5 مليارات تومان ما يعادل تقريبا 113 ألف دولار.
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وكان رحماندوست قد تلقى الخاتم كهدية من نصرالله أثناء زيارته لإيران عام 2014.
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