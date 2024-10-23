شيخ العقل عرض مع بلاسخارت التطورات

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تناول اللقاء التطورات والمستجدات العسكرية والأمنية الراهنة على الساحة اللبنانية وتداعيات الحرب على المنطقة الحدودية والاغتيالات والاستهدافات خارجها، وما تخلّفه تلك الحرب من دمار وتهجير سكاني وخسائر في الأرواح والممتلكات والقضايا المتصلة بالنازحين من أبناء الجنوب والضاحية الجنوبية، الى جانب الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في ما يتعلق بالمهام المنوطة بقوات حفظ السلام "اليونيفيل".كما تناول اللقاء الخلل المؤسساتي الحاصل في السلطة اللبنانية، نتيجة الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية، وأهمية لقاء المرجعيات الروحية ودورها في التخفيف من وطأة الأزمات وسبل إيجاد المناخات الإيجابية والتكافل الاجتماعي المطلوب.وفي هذا السياق شدّدت منسقة الأمم المتحدة على أهمية تطبيق القرار الدولي 1701، الكفيل وحده بوقف الحرب الدائرة، وان الإخلال في فهم وتطبيق القرار المذكور سابقاً هو من أوصل البلدين الى النزاع الحاصل بينهما اليوم، حيث ننظر الى نتائج ذلك وتداعياته بقلق كبير ومؤسف جداً، وبخاصة لجهة ما يتصل بالوضع الإنساني. من هنا لا يوجد حلّ عسكري من شأنه أن يوفّر الأمان لأي جهة، وانما في العودة الى الجهد الديبلوماسي لضمان سلامة المدنيين لكلا الطرفين على جانبي حدود الخط الأزرق والعودة الى التزام تطبيق هذا القرار ذات الصلة.ولفتت المنسقة الأممية خلال اللقاء أيضا الى أهمية القيام بالمساعي التي تؤول في النهاية الى إجراء انتخابات لرئاسة الجمهورية، لتعزيز إدارة شؤون البلاد وتمتين المؤسسات، في ظل التحدّيات الحاصلة.وكان اللقاء مناسبة رحّب خلاله شيخ العقل ببلاسخارت، متطلّعاً الى "ممارسة الضغط المطلوب من الأمم المتحدة وعواصم القرار كافة على إسرائيل، لوقف حربها على لبنان وما تتركه من تداعيات كارثية ومأسوية وإنسانية مروّعة، وادانة الجرائم والمجازر التي ترتكبها يومياً في حق مدنيين وضحايا أبرياء وأطفال ونساء". مشيراً الى "نداءاتنا العديدة حول "ضرورة الأخذ بالقرار الأممي 1701 وتطبيقه كاملاً، او في العودة الى إحياء الهدنة، للوصول الى النتائج العملية التي نتوخاها بوقف الحرب وإفساح المجال أمام الدبلوماسية للعب دورها في ضمان الاستقرار المطلوب".كما شدّد الشيخ ابي المنى على "التضامن الداخلي المطلوب بين اللبنانيين، للصمود في وجه العدو الإسرائيلي وشتّى التحديات والمخاطر التي تواجه بلدنا اليوم، والاستعجال في تبني الحلول الوطنية الجامعة فيما يتعلق برئاسة الجمهورية، بما يحصّن البلد ويدعّم مؤسساته ويعزّز دور الدولة فيه وضمان الاستقرار لأبنائه".كما التقى شيخ العقل القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي توفيق مهنا، وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة.كذلك استقبل الناشط الاجتماعي والرياضي زينو حمود، الذي قدّم لسماحته درعاً تقديرية.ثم استقبل رئيس المحكمة الدرزية الاستئنافية القاضي فيصل ناصر الدين يرافقه القاضي الشيخ غاندي مكارم، بحضور مستشاره الشيخ الدكتور رمزي سري الدين، وكذلك استقبل القاضي الشيخ دانيال سعيد.وكان شيخ العقل ترأس سلسلة اجتماعات في دارته في شانيه ومنها للجنة الأوقاف، في حضور رئيسها المحامي حمادة حمادة والأعضاء ومدير الأوقاف، بمشاركة أمين سر المجلس المحامي رائد النجار، واللجنة الدينية في حضور رئيسها الشيخ عصمت الجردي والأعضاء ورئيس المصلحة الدينية والتربوية الشيخ فاضل سليم، ولجنة التواصل والعلاقات العامة في حضور رئيسها الشيخ فادي العطار والأعضاء، حيث تمّ خلال الاجتماعات تأكيد مهمة كل لجنة والاستعداد للانطلاق بالعمل على الرغممن صعوبة الأوضاع في البلاد.وتلقّى الشيخ ابي المنى العديد من الاتصالات للاعراب عن التقدير لمجريات القمة الروحية التي انعقدت في بكركي والمقرّرات الصادرة عنها.