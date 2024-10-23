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لبنان

وزيرة خارجية المانيا في عين التينة

Lebanon 24
23-10-2024 | 04:47
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وصلت وزيرة خارجية المانيا آنالينا بيربوك والوفد المرافق الى عين التينة، للقاء الرئيس نبيه بري .
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وصول وزيرة خارجية المانيا آنالينا بيربوك والوفد المرافق الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
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وزيرة

خارجية

المانيا

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