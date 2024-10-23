سلوم من وزارة الشؤون: لتعزيز صمود الاهالي في المناطق الحدودية

زار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار على رأس وفد من نقابة الصيادلة ضم :الدكتور عبدالرحمن مرقباوي والدكتور زياد حج شحاده ، "لوضع الصيادلة المتطوعين بتصرّف مراكز الايواء، والاستفادة من خبرة الصيادلة النازحين عبر توظيفهم في مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الشؤون تفاديا للاخطاء الطبية في صرف الادوية"، على ما افاد مكتب سلوم في بيان.

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وقد أكد نقيب الصيادلة على "اهمية تعزيز صمود الاهالي في المناطق الحدودية عبر ايصال الادويّة والخدمة الصحية من خلال العيادات المتنقّلة الى المناطق المحاصرة".