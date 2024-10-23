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لبنان

بصلية صاروخية.. تجمع لجنود العدو في مرمى "الحزب"

Lebanon 24
23-10-2024 | 05:01
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أعلن حزب الله في بيان أنّه ‏استهدف عند الساعة 11:30 من صباح يوم الاربعاء 23-10-‌‏2024، تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة العديسة بصلية صاروخية.
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