الموسوي: الفتنة التي يحرّك ذيلها ليست في مصلحة أي لبناني

Advertisement

حذّر المستشار السياسي لأمين عام "حزب الله" النائب السابق حسين الموسوي من الفتنة التي "يسعى أعداء لبنان لإشعالها خدمة للعدو الإسرائيلي".وقال في بيان: "أيّها اللّبنانيون، أيّها الغيارى على وطنهم ... إنّ العدو الإسرائيلي يستهدف كل اللّبنانيّين، بل كل المنطقة ما بين النّيل والفرات، بل أبعد من ذلك لو استطاع، ولن يستطيع بإذن اللّه، وهذا أمرٌ معلوم مكشوف للعالم أجمع لا يتجاهله إلا جاهل ساقط وخائن".ورأى أن "الفتنة التي يحرك ذيلها من وقت لآخر بعض الأشخاص لسبب تافه ليست في مصلحة أي لبناني، مسلما كان أم مسيحيا، بل هي نار يسعى أعداء لبنان لإشعالها خدمة للعدو الإسرائيلي".وأضاف: "أيها اللبنانيون لقد نشأنا في بيوت منذ ثمانين عاما وفتحنا أعيننا على قصائد معلّقة في صالوناتنا تمجّد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، للشاعر توفيق سليم شمعون، وبجانبها صورة السيدة العذراء مريم سلام الله عليها، وهكذا في المدرسة والجامعة والحركة والحزب والبرلمان والقرى، وهكذا مع السّيد حسن وقبله الإمام الصّدر والرّئيس بري والسّيد عباس".وختم الموسوي: "أيها الأخوة اللبنانيّون، اقطعوا ألسنة الفتنة وأصابعها حبا بلبنان وحرصا على أرزته الخضراء حتى لا تنال منها ألسنة نار القلوب العمياء. ولتجدنّ أشدّ النّاس مودةً للذين آمنوا الّذين قالوا إنّا نصارى".