إيرانيٌّ قُتِلَ في غارة إسرائيليّة استهدفت بيروت... هذه هويّته

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية "بشدة الاعتداء الإسرائيلي على بيروت، الذي أدى الى مقتل الطبيب الإيراني علي حيدري".

وأشارت وزارة الخارجية الإيرانيّة إلى أنّ "الطبيب الإيراني كان يعمل ضمن فرق الإغاثة الإيرانية إلى جانب الكوادر الطبية الأخرى في لبنان".