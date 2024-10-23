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لبنان

إيرانيٌّ قُتِلَ في غارة إسرائيليّة استهدفت بيروت... هذه هويّته

Lebanon 24
23-10-2024 | 05:22
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أدانت وزارة الخارجية الإيرانية "بشدة الاعتداء الإسرائيلي على بيروت، الذي أدى الى مقتل الطبيب الإيراني علي حيدري".
 
 
وأشارت وزارة الخارجية الإيرانيّة إلى أنّ "الطبيب الإيراني كان يعمل ضمن فرق الإغاثة الإيرانية إلى جانب الكوادر الطبية الأخرى في لبنان".
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