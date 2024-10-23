موسى: الجهود مستمرّة منذ فترة طويلة لوقف النار

أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أن "الجهود مستمرّة منذ فترة طويلة لوقف النار".

وفي حديث للـ"أم تي في"، قال موسى: "نواجه دائماً التعنّت الإسرائيلي إذ يتذرّع الإسرائيليّون بأي أمر لإفشال المفاوضات".

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وأشار موسى إلى أن "الدول العربيّة مقتنعة بأنّ لبّ الصراع يأتي من غزّة وبأنّ استمرار العدوان في غزّة سيشعل جبهات أخرى لذا نركّز على ضرورة وقف النار".

وأضاف أن "الآليّة التي يتمّ العمل عليها هي كيفية تطبيق القرار 1701 وهناك إجماع دولي على تنفيذه".

وتابع قائلاً: "تحدّث المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين عن القرار 1701 يدلّ على أنّ المطلوب كيفيّة تنفيذه، والجميع يعلم أنّ الحلّ يكمن في التطبيق الكامل لهذا القرار من قبل الجانبين لا لقرار آخر".

ولفت إلى أن "تصرّفات الحكومة الإسرائيليّة لا تدلّ سوى على مزيد من التصعيد ويجب الضغط عليها، ولكن كلّما تسارعت الخطوات كلّما اقترب الحرب".

وأضاف: "الأمور ليست صعبة إذ إنّها تحتاج إلى قرار وإرادة، والدولة اللبنانيّة لديها الإرادة والقدرة على تنفيذ الـ1701، والكرة الآن في الملعب الإٍسرائيلي".