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لبنان

المكاري للصحافيين: لعدم الانسياق للسرديات المعادية

Lebanon 24
23-10-2024 | 05:44
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 صدر عن وزارة الإعلام البيان الآتي: "تحيي وزارة الإعلام جهود المراسلين والمصورين الصحافيين في تغطية العدوان الإسرائيلي المستمر فصولا، لكنها تعوّل على حسهم المهني ووعيهم الوطني في عدم الانسياق إلى السرديات المعادية أو التسليم بما تروج له تحت ستار "إرشاد الصحافيين" إلى أماكن معينة أو "استرعاء انتباههم وتوجيههم" نحو أهداف محتملة. تبقى الأولوية للسلامة والموضوعية والمهنية".
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